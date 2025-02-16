Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье ответил, кого считает сильнее — Хабиба Нурмагомедова или Ислама Махачева.

«Эти парни исповедуют схожий стиль перевода в партер — с подножками и подсечками. Однако у них разные стили борьбы. Во время боя с Исламом мне удалось уклониться от его ударов. А когда я дрался с Хабибом, то просто не мог уйти от него. Он был намного жёстче в своих действиях. Они оба сильные. Хабиб, вероятно, немного крупнее и более жёсткий в своей технике. Однако Ислам — невероятный чемпион», — приводит слова Порье портал Give me Sport.

Ранее Дастин Порье отреагировал на желание Илии Топурии подраться с ним.