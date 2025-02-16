Садыхов техническом нокаутом победил Бонфима на турнире UFC

В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит вечер единоборств UFC Fight Night 251. В рамках основного карда азербайджанец Назим Садыхов встретился с бразильцем Исмаэлем Бонфимом.

Бой завершился победой Садыхова техническим нокаутом. Бонфим отказался от продолжения боя между первым и вторым раундами из-за попадания в глаз. Садыхов одержал десятую победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение.

В главном поединке турнира состоится противостояние в среднем дивизионе (до 84 кг) между Джаредом Каннонье и Грегори Родригесом. В соглавном бою американский полулегковес Келвин Каттар встретится со своим соотечественником Юсефом Залалом.

Тактаров разрешил конфликт между фанатами на UFC 311