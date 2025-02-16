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Садыхов техническом нокаутом победил Бонфима на турнире UFC

Садыхов техническом нокаутом победил Бонфима на турнире UFC
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В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит вечер единоборств UFC Fight Night 251. В рамках основного карда азербайджанец Назим Садыхов встретился с бразильцем Исмаэлем Бонфимом.

UFC 2025. UFC Fight Night 251, Лас-Вегас, США
Исмаэль Бонфим — Назим Садыхов (W)
16 февраля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Исмаэль Бонфим
Окончено
TKO
Назим Садыхов

Бой завершился победой Садыхова техническим нокаутом. Бонфим отказался от продолжения боя между первым и вторым раундами из-за попадания в глаз. Садыхов одержал десятую победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение.

В главном поединке турнира состоится противостояние в среднем дивизионе (до 84 кг) между Джаредом Каннонье и Грегори Родригесом. В соглавном бою американский полулегковес Келвин Каттар встретится со своим соотечественником Юсефом Залалом.

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