Шахбазян нокаутировал Будку в первом раунде на UFC Fight Night 251

В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит вечер единоборств UFC Fight Night 251. В рамках основного карда американский боец армянского происхождения Эдмен Шахбазян встретился с представителем США Диланом Будкой.

Бой завершился победой Шахбазяна нокаутом в первом раунде. Для победы Эдмену понадобилось 95 секунд. Шахбазян одержал 14-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

Ранее азербайджанец Назим Садыхов победил Исмаэля Бонфима техническим нокаутом.

В главном поединке турнира состоится противостояние в среднем дивизионе (до 84 кг) между Джаредом Каннонье и Грегори Родригесом. В соглавном бою американский полулегковес Келвин Каттар встретится со своим соотечественником Юсефом Залалом.

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