Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шахбазян нокаутировал Будку в первом раунде на UFC Fight Night 251

Шахбазян нокаутировал Будку в первом раунде на UFC Fight Night 251
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит вечер единоборств UFC Fight Night 251. В рамках основного карда американский боец армянского происхождения Эдмен Шахбазян встретился с представителем США Диланом Будкой.

UFC 2025. UFC Fight Night 251, Лас-Вегас, США
Эдмен Шахбазян (W) — Дилан Будка
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Эдмен Шахбазян
Окончено
TKO
Дилан Будка

Бой завершился победой Шахбазяна нокаутом в первом раунде. Для победы Эдмену понадобилось 95 секунд. Шахбазян одержал 14-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

Ранее азербайджанец Назим Садыхов победил Исмаэля Бонфима техническим нокаутом.

В главном поединке турнира состоится противостояние в среднем дивизионе (до 84 кг) между Джаредом Каннонье и Грегори Родригесом. В соглавном бою американский полулегковес Келвин Каттар встретится со своим соотечественником Юсефом Залалом.

Материалы по теме
Садыхов техническом нокаутом победил Бонфима на турнире UFC

Тренерская работа Хабиба перед UFC 311

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android