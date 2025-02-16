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Юссеф Залал выиграл бой у Келвина Каттара единогласным решением судей, 16 февраля 2025, UFC Fight Night 251

Юссеф Залал победил Келвина Каттара единогласным решением судей на UFC Fight Night 251
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В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Fight Night 251, в соглавном поединке которого состоялось противостояние в полулёгком весе между 28-летним американским профессиональным бойцом марокканского происхождения Юссефом Залалом и соотечественником Келвином Каттаром.

UFC 2025. UFC Fight Night 251, Лас-Вегас, США
Кэлвин Каттар — Юссеф Залал (W)
16 февраля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Келвин Каттар
Окончено
UD
Юссеф Залал

Бой продлился все три раунда и завершился победой Залала единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Таким образом, продлил свою выигрышную серию до семи побед. Новый рекорд Зелала 17-5-1 (UFC 7-3-1).

В активе Каттара 23-9 в ММА и 7-7 в UFC. Так, у американца уже четвертое поражение подряд и пятое в последних шести боях.

В главном поединке турнира состоится противостояние в среднем дивизионе (до 84 кг) между Джаредом Каннонье и Грегори Родригесом.

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