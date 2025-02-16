Джаред Каннонье нокаутировал Грегори Родригес в главном бою UFC Fight Night 251
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В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир UFC Fight Night 251, в главном поединке которого состоялось противостояние в среднем весе между американцем Джаредом Каннонье и бразильцем Грегори Родригесом.
UFC 2025. UFC Fight Night 251, Лас-Вегас, США
Джаред Каннонье (W) — Грегори Родригес
16 февраля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Джаред Каннонье
Окончено
TKO
Грегори Родригес
Бой завершился победой Каннонье нокаутом в четвёртом раунде. Примечательно, что в первом раунде американец дважды побывал в нокдауне. Каннонье закрыл поражение в последнем бою, а у Родригеса оборвалась серия из 3-х побед подряд.
На счету Джареда теперь 18 побед и восемь поражений в профессиональной карьере. У Родригеса — 16 побед и шесть поражений.
В соглавном бою вечера в полулёгком весе Юссеф Залал победил Келвина Каттара единогласным решением судей.
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