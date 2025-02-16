Соннен считает, что Перейра перейдёт в тяжёлый вес

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе американец Чейл Соннен поделился мнением о будущем действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры.

«Если Перейра победит, то он будет искать что-то новое. Если проиграет — он уйдёт. Думаю, многие забыли, как Алекс перешёл в полутяжёлый вес. Он проиграл, и это открыло ему двери в новую весовую категорию. Никакого пояса, никакого отдыха – только движение вверх. Неважно, как закончится бой с Анкалаевым. Перейру ждут изменения. Думаю, стоит ждать его в тяжёлом весе», — сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Перейра свой следующий бой проведёт 8 марта на турнире UFC 313, где его ожидает противостояние с россиянином Магомедом Анкалаевым.