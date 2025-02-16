Белал Мухаммад отреагировал на победу Джареда Каннонье после двух нокдаунов
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Бойцы UFC в социальных сетях отреагировали на победу нокаутом 40-летнего американского спортсмена, в данный момент представляющего средний дивизион, Джареда Каннонье над 32-летним бразильцем Грегори Родригесом после того, как Джаред дважды побывал в нокдауне.
UFC 2025. UFC Fight Night 251, Лас-Вегас, США
Джаред Каннонье (W) — Грегори Родригес
16 февраля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Джаред Каннонье
Окончено
TKO
Грегори Родригес
«Григори напоминает мне дракона», — написал чемпион в полусреднем весе Белал Мухаммад.
«Каннонье бывший тяжеловес и просто затмевает его [Родригеса]», — высказался Казуо Мисаки.
«Каннонье — отличный парень. Бесстрашный, техничный и брутальный», — написал Брайан Кэмпбелл.
На счету Джареда теперь 18 побед и восемь поражений в профессиональной карьере. У Родригеса 16 побед и шесть поражений.
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