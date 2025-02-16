Белал Мухаммад отреагировал на победу Джареда Каннонье после двух нокдаунов

Бойцы UFC в социальных сетях отреагировали на победу нокаутом 40-летнего американского спортсмена, в данный момент представляющего средний дивизион, Джареда Каннонье над 32-летним бразильцем Грегори Родригесом после того, как Джаред дважды побывал в нокдауне.

«Григори напоминает мне дракона», — написал чемпион в полусреднем весе Белал Мухаммад.

«Каннонье бывший тяжеловес и просто затмевает его [Родригеса]», — высказался Казуо Мисаки.

«Каннонье — отличный парень. Бесстрашный, техничный и брутальный», — написал Брайан Кэмпбелл.

На счету Джареда теперь 18 побед и восемь поражений в профессиональной карьере. У Родригеса 16 побед и шесть поражений.