Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад отреагировал на победу Джареда Каннонье после двух нокдаунов

Белал Мухаммад отреагировал на победу Джареда Каннонье после двух нокдаунов
Комментарии

Бойцы UFC в социальных сетях отреагировали на победу нокаутом 40-летнего американского спортсмена, в данный момент представляющего средний дивизион, Джареда Каннонье над 32-летним бразильцем Грегори Родригесом после того, как Джаред дважды побывал в нокдауне.

UFC 2025. UFC Fight Night 251, Лас-Вегас, США
Джаред Каннонье (W) — Грегори Родригес
16 февраля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Джаред Каннонье
Окончено
TKO
Грегори Родригес

«Григори напоминает мне дракона», — написал чемпион в полусреднем весе Белал Мухаммад.

«Каннонье бывший тяжеловес и просто затмевает его [Родригеса]», — высказался Казуо Мисаки.

«Каннонье — отличный парень. Бесстрашный, техничный и брутальный», — написал Брайан Кэмпбелл.

На счету Джареда теперь 18 побед и восемь поражений в профессиональной карьере. У Родригеса 16 побед и шесть поражений.

Материалы по теме
Юссеф Залал победил Келвина Каттара единогласным решением судей на UFC Fight Night 251
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android