Каннонье: у меня не лучшая позиция в рейтинге UFC

Американский боец смешанных единоборств Джаред Каннонье, выступающий в среднем весе UFC, высказался о своём положении в дивизионе.

«Я не собираюсь останавливаться. У меня ещё много километров в моём двигателе. Но у меня не лучшая позиция в рейтинге, четыре человека впереди побили меня. Но такова реальность», — сказал Джаред Каннонье на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 251.

Напомним, ранее Каннонье одержал победу над бразильским бойцом Грегори Родригесом. Каннонье дважды в ходе боя побывал в нокдауне, однако смог одержать победу техническим нокаутом в четвёртом раунде.

На счету Джареда теперь 18 побед и восемь поражений в профессиональной карьере. У Родригеса 16 побед и шесть поражений.