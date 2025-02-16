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Каннонье — о двух поражениях в 2024-м: я проигрывал не только в октагоне, но и в жизни

Каннонье — о двух поражениях в 2024-м: я проигрывал не только в октагоне, но и в жизни
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Американский боец смешанных единоборств Джаред Каннонье, выступающий в среднем весе UFC, прокомментировал свою прервавшуюся серию из двух поражений после победы на турнире UFC Fight Night 251, где он нокаутировал бразильца Грегори Родригеса. В 2024 году Каннонье провёл два поединка — с Кайо Борральо и Нассурдином Имавовым, уступив бразильцу судейским решением, а Имавову техническим нокаутом.

UFC 2025. UFC Fight Night 251, Лас-Вегас, США
Джаред Каннонье (W) — Грегори Родригес
16 февраля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Джаред Каннонье
Окончено
TKO
Грегори Родригес

«Я чувствую себя великолепно, чувак. 2024 год был годом поражений – не только в октагоне, но и в моей личной жизни. Поэтому я рад оставить это в прошлом.

Теперь мне остаётся радоваться тому, что 2025 год начинается на хорошей ноте и в хорошем настроении. Тренировочный лагерь прошёл отлично. Я многому научился на протяжении всего периода подготовки, и вся последняя неделя была по-настоящему потрясающей», — сказал Каннонье на пресс-конференции после поединка.

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