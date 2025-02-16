«Пусть идёт в полусредний вес, всё нормально». Топурия — о Махачеве

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия высказался о потенциальном поединке с российским бойцом, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Он боится меня. Конечно, боится. Это лёгкий бой до того момента, пока ты не проставил подпись под контрактом. Если бы бой действительно был простым, как он говорит, мы бы уже провели его. Я не такой маленький, как он думает. Есть конкретная причина, по которой он не хочет со мной драться. Я его понимаю, пусть идёт в полусредний вес, всё нормально», — приводит слова Топурии Marca.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби, Топурия разделил октагон с представителем США Максом Холлоуэем. Бой завершился победой Илии нокаутом в третьем раунде.