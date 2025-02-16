Призёр Кубка Сибири по кикбоксингу погиб в автокатастрофе в возрасте 17 лет

Российский кикбоксёр из Красноярского края, занявший на прошлой неделе призовое место на Кубке Сибири, погиб в автокатастрофе в возрасте 17 лет. Об этом сообщила тренер спортсмена Ирина Иванова.

«Спортсмен подавал большие надежды, в понедельник мы должны были ехать с ним на окружные соревнования. Парень погиб в автокатастрофе, это произошло в пятницу, 14 февраля, днём.

Они ехали с друзьями из Боготола домой в Ачинск, его позвали помочь перегнать машину. По пути их автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, всех ребят выкинуло на дорогу. Похороны будут не раньше вторника», — приводит слова Ирины Ивановой ТАСС.