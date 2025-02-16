Каннонье — о следующем сопернике: готов сразиться с дю Плесси за пояс

Американский боец смешанных единоборств Джаред Каннонье, выступающий в среднем весе UFC, заявил, что хочет получить для следующего поединка рейтингового соперника и готов сразиться за титул чемпиона в среднем весе с Дрикусом дю Плесси. Минувшей ночью Каннонье взял верх над Грегори Родригесом.

«Если посмотреть на рейтинг, то я бы точно хотел, чтобы у меня следующим был рейтинговый соперник. Я уверен, что после этой победы у меня будет рейтинговый соперник. Я бы хотел сразиться с человеком более высокого рейтинга, чем я. К сожалению, все люди, чей рейтинг выше моего, либо стоят в очереди на титульный бой, либо находятся на пути к титульному бою, либо просто обыграли меня.

Но я не собираюсь ничего исключать. Если они скажут: «Эй, Джаред, нам нужно, чтобы ты сразился с Дрикусом за пояс», я отвечу: «Да, чёрт возьми. Я готов», — приводит слова Каннонье издание MMAJunkie.