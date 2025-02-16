Турки Аль аш-Шейх оценил возможное возвращение к 15-раундовым боям в боксе

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился мнением о возможном возвращении в бокс 15-раундовых боёв.

«Нет, я никоим образом не поддерживаю эту идею. Это плохо для здоровья боксёров, и я никогда не поддержу возвращение боёв к 15 раундам. По моему мнению, даже 12-раундовый бой может быть слишком тяжёлым для здоровья спортсмена. О 15 раундах не может быть и речи. 15-раундовые бои никогда не должны состояться», — приводит слова Аль аш-Шейха The Ring.

Напомним, ранее президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса высказал мысль о возможном возвращении 15-раундовых поединков.

Чемпионские встречи проходили в 15-раундовом формате до 1987 года.