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Турки Аль аш-Шейх оценил возможное возвращение к 15-раундовым боям в боксе

Турки Аль аш-Шейх оценил возможное возвращение к 15-раундовым боям в боксе
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился мнением о возможном возвращении в бокс 15-раундовых боёв.

«Нет, я никоим образом не поддерживаю эту идею. Это плохо для здоровья боксёров, и я никогда не поддержу возвращение боёв к 15 раундам. По моему мнению, даже 12-раундовый бой может быть слишком тяжёлым для здоровья спортсмена. О 15 раундах не может быть и речи. 15-раундовые бои никогда не должны состояться», — приводит слова Аль аш-Шейха The Ring.

Напомним, ранее президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса высказал мысль о возможном возвращении 15-раундовых поединков.

Чемпионские встречи проходили в 15-раундовом формате до 1987 года.

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