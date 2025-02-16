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«Я наполовину русский, я иду до конца!» Бразильский боец обратился к фанатам на русском

«Я наполовину русский, я иду до конца!» Бразильский боец обратился к фанатам на русском
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Бразильский боец UFC Вальтер Уокер сказал несколько слов на русском языке после боя на турнире UFC Fight Night 251 в Лас-Вегасе.

«Я наполовину русский, я иду до конца!» — обратился Вальтер Уокер к болельщикам.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Eurasia.

Уокер одержал победу над американцем Дон’Тэйлом Мэйсом в первом раунде удушающим приёмом.

На счету Уокера 14 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед. Уокер является братом другого бойца смешанных единоборств, Джонни Уокера.

Вальтер Уокер начинал свою карьеру в ММА в России, где проживает уже несколько лет.

Напомним, в главном поединке турнира Джаред Каннонье нокаутировал в четвёртом раунде бразильца Грегори Родригеса.

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