«Я наполовину русский, я иду до конца!» Бразильский боец обратился к фанатам на русском

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер сказал несколько слов на русском языке после боя на турнире UFC Fight Night 251 в Лас-Вегасе.
«Я наполовину русский, я иду до конца!» — обратился Вальтер Уокер к болельщикам.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Eurasia.
Уокер одержал победу над американцем Дон’Тэйлом Мэйсом в первом раунде удушающим приёмом.
На счету Уокера 14 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед. Уокер является братом другого бойца смешанных единоборств, Джонни Уокера.
Вальтер Уокер начинал свою карьеру в ММА в России, где проживает уже несколько лет.
Напомним, в главном поединке турнира Джаред Каннонье нокаутировал в четвёртом раунде бразильца Грегори Родригеса.