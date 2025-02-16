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Арман Царукян провёл удушающий приём на Нине Драме, в шутку обвинив её в своей травме

Арман Царукян провёл удушающий приём на Нине Драме, в шутку обвинив её в своей травме
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28-летний армянский и российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе и являющийся первым номером рейтинга в своём дивизионе, Арман Царукян в шутку провёл удушающий приём на журналистке Нине Мари Даниэль, более известной как Нина Драма, обвинив её в своей травме спины, из-за которой он не смог принять участие в титульном поединке с чемпионом Исламом Махачевым.

«Моя спина травмирована из-за тебя», — сказал Царукян во время проведения приёма.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 300 в апреле, Царукян победил раздельным решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.

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