Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стали известны дата и следующий соперник экс-бойца UFC Даррена Тилла в боксе

Стали известны дата и следующий соперник экс-бойца UFC Даррена Тилла в боксе
Комментарии

32-летний английский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий, и бывший боец промоушена UFC Даррен Тилл проведёт свой следующий боксёрский поединок против 34-летнего соотечественника Даррена Стюарта, известного по выступлениям в среднем весе UFC.

Поединок по правилам бокса между двумя представителями ММА состоится 29 марта в Манчестере, Англия, сообщило издание MMAJunkie.

18 января в Манчестере (Англия) экс-боец UFC британец Даррен Тилл успешно дебютировал в профессиональном боксе, одержав уверенную победу техническим нокаутом в шестом раунде над американцем Энтони Тейлором в восьмираундовом рейтинговом поединке в рамках полутяжёлой весовой категории.

Материалы по теме
«Я наполовину русский, я иду до конца!» Вальтер Уокер — новая звезда UFC
«Я наполовину русский, я иду до конца!» Вальтер Уокер — новая звезда UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android