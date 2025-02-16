Стали известны дата и следующий соперник экс-бойца UFC Даррена Тилла в боксе

32-летний английский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий, и бывший боец промоушена UFC Даррен Тилл проведёт свой следующий боксёрский поединок против 34-летнего соотечественника Даррена Стюарта, известного по выступлениям в среднем весе UFC.

Поединок по правилам бокса между двумя представителями ММА состоится 29 марта в Манчестере, Англия, сообщило издание MMAJunkie.

18 января в Манчестере (Англия) экс-боец UFC британец Даррен Тилл успешно дебютировал в профессиональном боксе, одержав уверенную победу техническим нокаутом в шестом раунде над американцем Энтони Тейлором в восьмираундовом рейтинговом поединке в рамках полутяжёлой весовой категории.