«Подозрительно». Залал обвинил Каттара в использовании вазелина в их бою

Американский боец марокканского происхождения Юссеф Залал после боя с соотечественником Келвином Каттаром отметил, что у его соперника были очень скользкие ноги.

«Я чувствовал, что у него на ногах вазелин. Клянусь. Он был самым скользким парнем, которого я когда-либо видел в своей жизни. Это было очень подозрительно. Что дальше? Хочу стать лучше. Хочу быть чемпионом», — приводит слова Залала UFC News.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Залала единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Таким образом, Юссеф продлил свою выигрышную серию до семи побед. Новый рекорд Залала 17-5-1 (UFC 7-3-1).

В активе Каттара 23-9 в ММА и 7-7 в UFC. У американца уже четвёртое поражение подряд и пятое в последних шести боях.