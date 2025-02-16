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Один из бойцов компании Top Rank заявил, что Паркер победит Дюбуа

Один из бойцов компании Top Rank заявил, что Паркер победит Дюбуа
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Ирландский боксёр промоутерской компании Top Rank, принадлежащей Бобу Аруму, Пэдди Донован дал свой прогноз на предстоящий бой действующего чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа против экс-чемпиона мира Джозефа Паркера, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Послушайте, я честный человек. Даже если человек принадлежит к нашему лагерю, но я вижу, что он победит, то буду честен до конца. Поэтому, на мой взгляд, Джо побьёт Дюбуа.

Паркер стал чемпионом мира в возрасте 24 лет, но никогда не жил полноценной жизнью. Да, Джозеф никогда не был последовательным. Он просто использовал природный талант. Я думаю, Джо Паркер не был дисциплинированным. На самом деле он не выкладывался полностью на тренировках. У него было много ошибок, но за последние четыре-пять боёв под руководством Энди [Ли] он полностью изменил свою игру», — приводит слова Донована издание BoxingScene.

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