Один из бойцов компании Top Rank заявил, что Паркер победит Дюбуа

Ирландский боксёр промоутерской компании Top Rank, принадлежащей Бобу Аруму, Пэдди Донован дал свой прогноз на предстоящий бой действующего чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа против экс-чемпиона мира Джозефа Паркера, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Послушайте, я честный человек. Даже если человек принадлежит к нашему лагерю, но я вижу, что он победит, то буду честен до конца. Поэтому, на мой взгляд, Джо побьёт Дюбуа.

Паркер стал чемпионом мира в возрасте 24 лет, но никогда не жил полноценной жизнью. Да, Джозеф никогда не был последовательным. Он просто использовал природный талант. Я думаю, Джо Паркер не был дисциплинированным. На самом деле он не выкладывался полностью на тренировках. У него было много ошибок, но за последние четыре-пять боёв под руководством Энди [Ли] он полностью изменил свою игру», — приводит слова Донована издание BoxingScene.