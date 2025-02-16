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Феликс Штурм успешно вернулся на ринг в возрасте 46 лет

Феликс Штурм успешно вернулся на ринг в возрасте 46 лет
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15 февраля в Германии состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок 46-летнего немецкого экс-чемпиона мира в среднем весе Феликса Штурма против 38-летнего соотечественника Бенджамина Блиндерта. Поединок проходил по формуле 10-раундового рейтингового боя в полутяжёлой весовой категории.

Штурм захватил инициативу поединка с самого старта и не отпускал её до самого конца, который наступил в третьем раунде. Экс-чемпион донёс до цели акцентированную комбинацию ударов в голову Блиндерта и отправил его в чистый нокаут.

Послужной список Штурма теперь состоит из 45 побед (20 досрочных) при шести поражениях и трёх ничьих.

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