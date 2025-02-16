«Первый бразильский дагестанец, которого я видел». Мойкано похвалил соотечественника

Бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано похвалил соотечественника Рафаэля Эстевама за борьбу, которую он продемонстрировал на турнире UFC Fight Night 251.

«Эстевам — первый бразильский дагестанец, которого я видел», — написал Мойкано в соцсетях.

Рафаэль Эстевам, выступающий в наилегчайшем весе, одержал победу над мексиканским бойцом Хесусом Агиларом. На счету Эстевама 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед.

Напомним, в главном событии турнира встречались американец Джаред Каннонье и представитель Бразилии Грегори Родригес. Бой завершился победой Каннонье техническим нокаутом в четвёртом раунде.