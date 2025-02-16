Список участников турнира UFC Fight Night 252

22 февраля в Сиэтле (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 252, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в двух весах Генри Сехудо против Сонга Ядонга.
Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:
Основной кард
Генри Сехудо — Ядонг Сон
Брендон Аллен – Энтони Эрнандес
Жеан Силва – Мельсик Багдасарян
Роб Фонт – Жан Мацумото
Андре Фили – Мелкизаэл Коста
Предварительный кард
Ион Куцелаба – Ибо Аслан
Билли Гофф – Адам Фугитт
Рикки Саймон – Джавид Башарат
Мансур Абдул-Малик – Ник Клейн
Раффаэл Серкера – Модестас Букаускас
Алонзо Мэнифилд – Джулиус Уокер
Эрик Макконико – Нурсултон Рузибоев