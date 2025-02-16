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«Ты забудешь дорогу домой». Диллиан Уайт обратился к Джо Джойсу

«Ты забудешь дорогу домой». Диллиан Уайт обратился к Джо Джойсу
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Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт обратился к соотечественнику Джо Джойсу, с которым проведёт бой 5 апреля в Манчестере (Англия), пообещав, что после их поединка Джойс не вспомнит дорогу домой.

«Защита Джойса очень специфическая. Он продолжает получать удары до той поры, пока ты не устанешь, а затем он попытается тебя нокаутировать. Но это не работает, братан. Именно из-за такой защиты ты и держишь паузы по 15 секунд после того, как тебе задают какие-либо вопросы журналисты. Ты ничего не можешь толком сказать, кроме «Ээээ… да». А после нашего боя, я думаю, ты не вспомнишь свой домашний адрес и вообще забудешь дорогу домой», — приводит слова Уайта BoxingScene.

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