Бонусы участников турнира UFC Fight Night 251

В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 251, где в главном событии шоу американский средневес Джаред Каннонье победил техническим нокаутом в четвёртом раунде бразильца Грегори Родригеса в драматичном противостоянии, которое было отмечено денежным бонусом в размере $50 тыс.

Кроме участников главного боя, премии в размере $50 тыс. удостоились также Эдмен Шахбазян и Габриэль Бонфим.

Эдмен Шахбазян был отмечен в номинации «выступление вечера» за яркую победу над Диланом Будку уже в первом раунде, а Габриэль Бонфим отличился в бою с Хаосом Уильямсом ярким удушающим приёмом всего за две секунды до конца второго раунда.