Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бонусы участников турнира UFC Fight Night 251

Бонусы участников турнира UFC Fight Night 251
Комментарии

В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 251, где в главном событии шоу американский средневес Джаред Каннонье победил техническим нокаутом в четвёртом раунде бразильца Грегори Родригеса в драматичном противостоянии, которое было отмечено денежным бонусом в размере $50 тыс.

Кроме участников главного боя, премии в размере $50 тыс. удостоились также Эдмен Шахбазян и Габриэль Бонфим.

Эдмен Шахбазян был отмечен в номинации «выступление вечера» за яркую победу над Диланом Будку уже в первом раунде, а Габриэль Бонфим отличился в бою с Хаосом Уильямсом ярким удушающим приёмом всего за две секунды до конца второго раунда.

Материалы по теме
Турнир UFC в Лас-Вегасе и битва ярких проспектов в боксе. Главные бои недели
Турнир UFC в Лас-Вегасе и битва ярких проспектов в боксе. Главные бои недели
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android