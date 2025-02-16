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Участник турнира UFC Fight Night 251 объявил о завершении карьеры после боя

Участник турнира UFC Fight Night 251 объявил о завершении карьеры после боя
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Боец женского легчайшего дивизиона UFC американка Джулия Авила объявила о завершении бойцовской карьеры после поражения от Жаклин Кавальканти на турнире UFC Fight Night 251, который проходил в ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США).

«Вот и всё. Я хочу поблагодарить бога за то, что он дал мне возможность сражаться на лучшей в мире сцене. Я начинаю новый путь в своей жизни, начинаю новую главу, и да прибудет со мной силы в этом нелёгком пути», — сказала Авила в интервью Даниэлю Кормье сразу после боя, находясь в октагоне.

Напомним, Авила проиграла Кавальканти единогласным решением судей по итогам трёх раундов. Всего же Джулия выступала под эгидой UFC шесть лет. За это время она провела там шесть поединков (три победы при трёх поражениях).

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