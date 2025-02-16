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Стала известна дата следующего боя Ярослава Амосова

Стала известна дата следующего боя Ярослава Амосова
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Экс-чемпион Bellator Ярослав Амосов свой следующий бой проведёт 14 марта в США на турнире малоизвестного промоушена Fightality, после которого планирует подписать контракт с UFC. Соперником Амосова в предстоящем поединке станет американец Кёртис Миллендер.

«У нас есть план. Мы хотим провести где-нибудь один бой, а затем перейти в UFC», — приводит слова Амосова MMA Junkie.

Напомним, Амосов свой последний бой проводил в ноябре 2023 года, где он проиграл нокаутом в третьем раунде Джейсону Джексону. Что касается Миллендера, то он предыдущий поединок провёл в ноябре 2024 года и также проиграл там удушающим приёмом в первом раунде соотечественнику Джесси Ронсону.

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