Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов встретился со Златаном Ибрагимовичем в Италии

Умар Нурмагомедов встретился со Златаном Ибрагимовичем в Италии
Комментарии

Экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов встретился с известным шведским футболистом Златаном Ибрагимовичем в Италии на домашнем матче футбольного клуба «Милан» в рамках итальянской Серии А.

Умар Нурмагомедов и Златан Ибрагимович

Умар Нурмагомедов и Златан Ибрагимович

Фото: Из социальных сетей Умара Нурмагомедова

Напомним, Нурмагомедов свой последний бой проводил в январе 2025 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от ныне действующего чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили.

Для Умара поражение в поединке с Двалишвили стало первым в карьере. До этого он имел безупречный послужной список из 18 побед в 18 поединках. Что касается Двалишвили, то он в этом бою проводил первую защиту своего пояса.

Материалы по теме
Видео
Умар Нурмагомедов показал сломанную в бою с Двалишвили руку после операции
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android