Умар Нурмагомедов встретился со Златаном Ибрагимовичем в Италии

Экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов встретился с известным шведским футболистом Златаном Ибрагимовичем в Италии на домашнем матче футбольного клуба «Милан» в рамках итальянской Серии А.

Умар Нурмагомедов и Златан Ибрагимович Фото: Из социальных сетей Умара Нурмагомедова

Напомним, Нурмагомедов свой последний бой проводил в январе 2025 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от ныне действующего чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили.

Для Умара поражение в поединке с Двалишвили стало первым в карьере. До этого он имел безупречный послужной список из 18 побед в 18 поединках. Что касается Двалишвили, то он в этом бою проводил первую защиту своего пояса.