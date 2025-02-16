Даниэль Кормье высказался о возможном поединке Фрэнсиса Нганну с Деонтеем Уайлдером

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о возможном поединке экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну против бывшего чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера.

«Помните, как люди ставили на Нганну в бою против Джошуа. А Энтони Джошуа вышел и не заметил его в ринге. Он вообще не ощущал давления Фрэнсиса. Это всё из-за отсутствия опыта Фрэнсиса в профессиональном боксе.

Раньше, когда Нганну не получал такого серьёзного урона, как в бою с Джошуа, я думал по-другому, но после поражения от Джошуа он выглядел очень потерянным. Именно эти моменты меня беспокоят сейчас перед его возможным боем с Уайлдером. Потому что Нганну неизбежно придётся обороняться в этом бою», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.