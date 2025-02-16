Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Кормье высказался о возможном поединке Фрэнсиса Нганну с Деонтеем Уайлдером

Даниэль Кормье высказался о возможном поединке Фрэнсиса Нганну с Деонтеем Уайлдером
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о возможном поединке экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну против бывшего чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера.

«Помните, как люди ставили на Нганну в бою против Джошуа. А Энтони Джошуа вышел и не заметил его в ринге. Он вообще не ощущал давления Фрэнсиса. Это всё из-за отсутствия опыта Фрэнсиса в профессиональном боксе.

Раньше, когда Нганну не получал такого серьёзного урона, как в бою с Джошуа, я думал по-другому, но после поражения от Джошуа он выглядел очень потерянным. Именно эти моменты меня беспокоят сейчас перед его возможным боем с Уайлдером. Потому что Нганну неизбежно придётся обороняться в этом бою», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Фрэнсис Нганну планирует следующий бой в профессиональном боксе с Уайлдером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android