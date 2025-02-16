Умар Саламов объявил новую дату и место проведения боя

Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе россиянин Умар Саламов вместо планируемого поединка 19 февраля в Нальчике проведёт бой 27 февраля в Москве на вечере бокса от промоутерской компании Shamo Boxing Promotions, где его ожидает восьмираундовое противостояние в первом тяжёлом весе против непобеждённого африканского боксёра Херберта Матову.

Напомним, Саламов в декабре 2021 года потерпел поражение от экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, после чего принял решение подняться в крузервейт, и провёл там уже три победных поединка. Свой последний бой Саламов провёл в сентябре 2024 года и досрочно победил там Сервера Эмурлаева.