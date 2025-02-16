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Конор Макгрегор предложил Фёдору Емельяненко выступить в BKFC

Конор Макгрегор предложил Фёдору Емельяненко выступить в BKFC
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Звёздный экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который является совладельцем ведущей организации по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), пригласил легендарного российского тяжеловеса ММА Фёдора Емельяненко выступить на одном из турниров в 2025 году.

«Мы можем анонсировать сотрудничество с Фёдором Емельяненко. Эй, Фёдор, мы ждём», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

Напомним, Емельяненко публично заявил об окончании бойцовской карьеры в 2023 году. Его последний официальный поединок состоялся в феврале 2023 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде от Райана Бейдера.

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