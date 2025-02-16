Алекс Перейра встретился с Дрейком на его концерте в Австралии

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра встретился со знаменитым рэпером Дрейком на его концерте в Австралии.

Напомним, Перейра свой следующий бой проведёт 8 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) против россиянина Магомеда Анкалаева.

Что касается предыдущего поединка Перейры, то он состоялся в октябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в четвёртом раунде Халила Раунтри.

Сейчас послужной список Перейры состоит из 12 побед (10 досрочных) и двух поражений. Алекс становился чемпионом UFC уже в двух весовых категориях, и ходят слухи о его возможном переходе в тяжёлый дивизион для попытки завоевания чемпионского титула в третьей по счёту весовой категории.