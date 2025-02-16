Хайме Мунгия выступит в андеркарде Сауля Альвареса 3 мая в Саудовской Аравии

Экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия проведёт свой следующий бой 3 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) против непобеждённого французского проспекта Бруно Сураса. Этот бой пройдёт в основном карде шоу, которое возглавит звёздный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес против обладателя титула IBF Уильяма Скулла, где на кону будет стоять статус абсолютного чемпиона. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Напомним, Мунгия уже встречался с Сурасом в декабре 2024 года на родине в Мексике, где неожиданно для многих проиграл ему нокаутом в шестом раунде, и теперь им предстоит провести реванш на нейтральной территории.