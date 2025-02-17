Андре Петроски вызвал на бой Бо Никала после победы на UFC Fight Night 251

33-летний американский средневес UFC Андре Петроски, воодушевлённый победой над Родолфо Виейрой на турнире UFC Fight Night 251, который проходил в ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США), заявил о том, что хочет провести свой следующий бой против своего 29-летнего соотечественника Бо Никала. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Петроски победил Виейру единогласным решением судей и довёл серию побед до трёх. Что касается Никала, то он не знает поражений в своей профессиональной карьере. Его предыдущий поединок состоялся в ноябре 2024 года и завершился победой единогласным судейским решением над Полом Крэйгом.