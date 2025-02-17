Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Андре Петроски вызвал на бой Бо Никала после победы на UFC Fight Night 251

Андре Петроски вызвал на бой Бо Никала после победы на UFC Fight Night 251
Комментарии

33-летний американский средневес UFC Андре Петроски, воодушевлённый победой над Родолфо Виейрой на турнире UFC Fight Night 251, который проходил в ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США), заявил о том, что хочет провести свой следующий бой против своего 29-летнего соотечественника Бо Никала. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Петроски победил Виейру единогласным решением судей и довёл серию побед до трёх. Что касается Никала, то он не знает поражений в своей профессиональной карьере. Его предыдущий поединок состоялся в ноябре 2024 года и завершился победой единогласным судейским решением над Полом Крэйгом.

Материалы по теме
Турнир UFC в Лас-Вегасе и битва ярких проспектов в боксе. Главные бои недели
Турнир UFC в Лас-Вегасе и битва ярких проспектов в боксе. Главные бои недели
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android