Арнольд Барбоса-младший и Ричардсон Хитчинс планируют унификацию титулов

Обладатель временного титула WBO в первом полусреднем весе Арнольд Барбоса-младший и действующий чемпион мира по версии IBF в этой весовой категории Ричардсон Хитчинс планируют провести унификацию титулов до конца 2025 года.

«Я был номером один по линии WBO около двух лет. Теофимо Лопес мог выбирать, кого хотел, в течение последних двух лет, и он выбирал людей, у которых было около семи поражений, вместо боя со мной. Он не дрался ни с кем из лучших бойцов дивизиона, я не думаю, что он бы дрался со мной или Джеком Кэттероллом.

Я думаю, он освободит пояс и мы сможем провести унификацию с Хитчинсом. Мы уже говорили об этом с Top Rank, и всё можно устроить до конца 2025 года», — приводит слова Барбосы BoxingScene.