Двалишвили: Махачев не сможет побороть Топурию

Чемпион UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о потенциальном поединке между россиянином Исламом Махачевым и соотечественником Илией Топурией.

«Ислам – борец, благодаря этому он и побеждает. Но он не сумеет побороть Илию, в то время как Илия может нокаутировать его в стойке», – цитирует Двалившили Europop.

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.