Нганну заявил, что заинтересован в поединке с Владимиром Кличко

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну заявил о готовности провести боксёрский поединок с экс-чемпионом в супертяжёлом весе украинцем Владимиром Кличко.

«Владимир Кличко может быть вариантом», — приводит слова Нганну издание Sportsbook Review.

В своем последнем бою по правилам бокса, состоявшемся в марте, Нганну проиграл нокаутом во втором раунде бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе британцу Энтони Джошуа.

Кличко не выступал с 2017 года, когда также досрочно проиграл Джошуа. Поражение стало для украинца пятым в карьере.

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