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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш: когда бой, дата и время боя, где смотреть
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22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер, в главном событии которого абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) проведёт реванш с соотечественником Дмитрием Биволом (23-1, 12 KO). Трансляцию реванша Бетербиев – Бивол проведёт Первый канал. Ориентировочное начало – в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол
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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: реванш не доберётся до судейского решения? LIVE

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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