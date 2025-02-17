Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш: когда бой, дата и время боя, где смотреть

22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер, в главном событии которого абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) проведёт реванш с соотечественником Дмитрием Биволом (23-1, 12 KO). Трансляцию реванша Бетербиев – Бивол проведёт Первый канал. Ориентировочное начало – в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.