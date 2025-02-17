Как закончится реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола?
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22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер, в главном событии которого абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) проведёт реванш с соотечественником Дмитрием Биволом (23-1, 12 KO).
Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола?
Почему первый бой Бетербиева и Бивола был спорным?
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