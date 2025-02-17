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«Он будет умнее». Британский эксперт сказал, кто победит в реванше Бетербиев — Бивол

«Он будет умнее». Британский эксперт сказал, кто победит в реванше Бетербиев — Бивол
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Британский эксперт Гарет Дэвис высказался о предстоящем реванше между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Ставлю на победу Бивола по очкам. В моем случае это гребля против течения. Я и перед первым боем ставил на победу Бивола по очкам. Бетербиев победил со счётом 7-5. Но я снова поставлю на Бивола. Думаю, что на этот раз он будет умнее», — сказал Дэвис в эфире talkSPORT.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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