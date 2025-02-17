Представлен официальный постер боя Сехудо — Ядонг

Бойцовский промоушен UFC представил официальный постер турнира UFC Fight Night 252, который состоится 23 февраля в Сиэтле (США).
В главном бою бывший чемпион организации в двух весовых категориях американец Генри Сехудо (16-4) встретится в рамках легчайшего веса (до 61 кг) с китайцем Сонг Ядонгом (18-6-1).
Фото: UFC
В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 298 в феврале 2024 года, Сехудо проиграл единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили.
Ядонг не выступал с марта, когда на UFC 299 уступил единогласным решением экс-чемпиону дивизиона россиянину Петру Яну.
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