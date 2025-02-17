Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Представлен официальный постер боя Сехудо — Ядонг

Представлен официальный постер боя Сехудо — Ядонг
Комментарии

Бойцовский промоушен UFC представил официальный постер турнира UFC Fight Night 252, который состоится 23 февраля в Сиэтле (США).

В главном бою бывший чемпион организации в двух весовых категориях американец Генри Сехудо (16-4) встретится в рамках легчайшего веса (до 61 кг) с китайцем Сонг Ядонгом (18-6-1).

Фото: UFC

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 298 в феврале 2024 года, Сехудо проиграл единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили.

Ядонг не выступал с марта, когда на UFC 299 уступил единогласным решением экс-чемпиону дивизиона россиянину Петру Яну.

Материалы по теме
Сехудо сказал, кто победит в бою дю Плесси — Чимаев

Умар Нурмагомедов спаррингует с Генри Сехудо

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android