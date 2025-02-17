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Бивол — о настрое на реванш с Бетербиевым: не знаю такого чувства, как сдаться

Бивол — о настрое на реванш с Бетербиевым: не знаю такого чувства, как сдаться
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о подготовке к реваншу с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Больше всего ты думаешь о том, чтобы сохранить энергию. Думаешь о том, что делаешь правильно или неправильно. И тренируешься. Я не знаю такого чувства, как сдаться. Я стараюсь постоянно подгонять себя, не даю себе расслабляться. Это работа», — сказал Дмитрий Бивол в интервью для журнала The Ring.

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