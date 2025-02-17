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Hardcore FC ответил на слухи о многочисленных задержках гонораров

Hardcore FC ответил на слухи о многочисленных задержках гонораров
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Бойцовский промоушен Hardcore FC опубликовал заявление в ответ на слухи о многочисленных задержках гонораров.

«Подобные ситуации являются неотъемлемой частью эволюции любого предприятия в условиях динамичной рыночной среды.

Мы осознаём, что задержки выплат, даже вызванные объективными причинами, создают неудобства, и потому делаем всё возможное, чтобы минимизировать их влияние.

Ко всему прочему, в кратчайшие сроки на нашем канале и на каналах независимых журналистов и корреспондентов будет опубликован большой документальный фильм с подробным расследованием сложившейся ситуации.

Более того, непосредственно по инициативе Анатолия Сульянова уже в ближайшее время будет организована большая пресс-конференция, которая во всевозможных мелочах и деталях разберёт данный инцидент, тем самым ответив на все существующие вопросы и развеяв мифы, выдуманные недобросовестными источниками информации.

Что касается безуспешных попыток представить нас как организацию, уклоняющуюся от своих обязательств, — это клевета, за которую все СМИ понесут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в официальном заявлении.

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