Артур Бетербиев провёл тренировку с дроном

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев опубликовал видео с подготовки к реваншу с Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Россиянин провёл тренировку в боксёрском зале, заснятую с помощью дрона.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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