Бивол сравнил удар Бетербиева и Канело

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол сравнил своих соперников, соотечественника Артура Бетербиева и мексиканца Сауля Альвареса.

«Бьёт ли Бетербиев тяжелее, чем Канело? Конечно, его удары тяжелее от природы. Ему не нужно прикладывать большие усилия, чтобы ударить тяжело. Других бойцами приходится напрягаться, чтобы удар стал тяжёлым», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Manouk Akopyan.

Напомним, реванш Бетербиев – Бивол состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме Кудряшов назвал фаворита в реванше Бетербиев — Бивол

Бивол тренирует борьбу перед реваншем с Бетербиевым