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Макгрегор заявил, что планирует провести бой на голых кулаках

Макгрегор заявил, что планирует провести бой на голых кулаках
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что планирует в будущем провести поединок на голых кулаках в лиге Bare Knuckle FC.

«Конор Макгрегор подерётся в лиге Bare Knuckle. Запомните мои слова», – сказал Макгрегор на пресс-конференции в Италии.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам MMA с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. Всего на счету ирландца в смешанных единоборствах 22 победы и шесть поражений.

Ранее Усман Нурмагомедов высказался о поражении Макгрегора от Хабиба.

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