Бивол оценил своё выступление в поединке с Бетербиевым по 10-балльной шкале

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол оценил своё выступление в поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым, состоявшемся в октябре в Саудовской Аравии. Напомним, Бивол уступил большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112).

«Не сказать, что мне понравилось моё выступление. Очевидно, я не был доволен, потому что я знаю, что мог быть лучше. Возможно, пять-шесть из десяти», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Manouk Akopyan.

Реванш Бетербиев – Бивол состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.