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Бивол оценил своё выступление в поединке с Бетербиевым по 10-балльной шкале

Бивол оценил своё выступление в поединке с Бетербиевым по 10-балльной шкале
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол оценил своё выступление в поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым, состоявшемся в октябре в Саудовской Аравии. Напомним, Бивол уступил большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112).

«Не сказать, что мне понравилось моё выступление. Очевидно, я не был доволен, потому что я знаю, что мог быть лучше. Возможно, пять-шесть из десяти», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Manouk Akopyan.

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