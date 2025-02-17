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Григорий Дрозд оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело

Григорий Дрозд оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело
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Бывший чемпион мира Григорий Дрозд высказался о возможном поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я вижу точно конкурентный поединок. Кроуфорд будет интереснее в этом противостояния, и я с хорошей долей уверенности говорю о том, что он должен забирать бой. У Теренса хороший рост и длина рук. Спина, плечи и мощь у Альвареса другие, но Кроуфорд не позволит себе стоять. С точностью у Сауля будут проблемы», — приводит слова Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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