Эдуард Кравцов дал прогноз на реванш Бивола и Бетербиева

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о предстоящем реванше между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Лично мне хотелось бы больше экшена. Понятно, что все эти бои раскрученные, медийные… Но первый бой с точки зрения смотрибельности был не очень. Он имел нерв, конкурентность. Но смотрибельным он не был. Сейчас Биволу придётся рисковать, раскрываться. Ему нужно будет доказывать. Артур тоже настроен. Для меня бой – 50 на 50. У Димы в углу Машьянов – стратег и тактик. У Бивола разнообразный технический потенциал. Артур уже понимает, что происходит, какой Дима может нанести урон. И видит, что Бивол может боксировать агрессивно. Поэтому всё будет зависеть от самого течения боя. Они очень равные боксёры. Что и показал предыдущий бой», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.