Белал Мухаммад: Рахмонова возвели на пьедестал, но ещё один парень будет сломлен

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался об ожидаемом поединке с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

«Шавката возвели на пьедестал, непобеждённого сумасшедшего парня, но я вижу дыры в его игре так же, как видел их в игре Леона Эдвардса. Леон – лучший ударник, чем Шавкат, но Шавкат сильнее психологически. Не видел, чтобы он ломался.

Однако он сразится с парнем, который его не боится. Все, с кем он дерётся, переживают и боятся. Я же буду постоянно находиться перед его лицом, с непреклонной решимостью, и ещё один парень будет сломлен», — сказал Мухаммад в подкасте Barstool Sports Chicago.