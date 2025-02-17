Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад: Рахмонова возвели на пьедестал, но ещё один парень будет сломлен

Белал Мухаммад: Рахмонова возвели на пьедестал, но ещё один парень будет сломлен
Комментарии

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался об ожидаемом поединке с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

«Шавката возвели на пьедестал, непобеждённого сумасшедшего парня, но я вижу дыры в его игре так же, как видел их в игре Леона Эдвардса. Леон – лучший ударник, чем Шавкат, но Шавкат сильнее психологически. Не видел, чтобы он ломался.

Однако он сразится с парнем, который его не боится. Все, с кем он дерётся, переживают и боятся. Я же буду постоянно находиться перед его лицом, с непреклонной решимостью, и ещё один парень будет сломлен», — сказал Мухаммад в подкасте Barstool Sports Chicago.

Материалы по теме
Белал Мухаммад оценил вероятность перехода Махачева в средний вес UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android