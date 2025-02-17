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Кравцов: Саудовская Аравия может поднять даже «мёртвого». Даже бедолагу Володю Кличко

Кравцов: Саудовская Аравия может поднять даже «мёртвого». Даже бедолагу Володю Кличко
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался об изменении рынка профессионального бокса с приходом промоутеров из Саудовской Аравии.

«Материальная мотивация всегда может затмить всё. Саудовская Аравия может поднять даже «мёртвого». Даже бедолагу Володю Кличко, который захотел побоксировать», – сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх оценил возвращение к 15-раундовым боям в профессиональном боксе.

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