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Бивол ответил, переживает ли из-за поражения от Бетербиева

Бивол ответил, переживает ли из-за поражения от Бетербиева
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о единственном поражении в карьере от соотечественника Артура Бетербиева.

«Я не думаю о том, выиграл я или проиграл. Я думаю о том, что какой-то момент в бою не был хорошим, а какой-то – был. У меня впереди бой, и мне нужно больше хороших моментов. Вот и всё.

Вы ничего не измените. Бессмысленно жаловаться и считать, что вы победили, но вам не отдали победу. Это делает слабым. И не помогает в подготовке», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Manouk Akopyan.

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